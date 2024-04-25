鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.37億美元，哈希圖(HBAR)24小時漲幅達27.1%
鉅亨網新聞中心 2024-04-25 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,212.02美元，24小時漲跌幅-3.75%；以太幣(ETH)現報價格3,152.83美元，24小時漲跌幅-2.52%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.37億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.09億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.25億美元。
24小時漲幅：哈希圖(HBAR)24小時漲幅27.1%；BOOK OF MEME(BOME)24小時漲幅14.6%；Bonk(BONK)24小時漲幅11.8%。
24小時跌幅：柚子幣(EOS)24小時跌幅10.1%；ATA(ATA)24小時跌幅8.01%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅9.95%。
近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅14%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅13.9%；GMX(GMX)近一週漲幅8.01%。
近一週跌幅：ATA(ATA)近一週跌幅74%；Bonk(BONK)近一週跌幅65.4%；哈希圖(HBAR)近一週跌幅49.3%。
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