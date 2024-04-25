鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.37億美元，哈希圖(HBAR)24小時漲幅達27.1%

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.37億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.09億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.25億美元。

24小時漲幅：哈希圖(HBAR)24小時漲幅27.1%；BOOK OF MEME(BOME)24小時漲幅14.6%；Bonk(BONK)24小時漲幅11.8%。

24小時跌幅：柚子幣(EOS)24小時跌幅10.1%；ATA(ATA)24小時跌幅8.01%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅9.95%。

近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅14%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅13.9%；GMX(GMX)近一週漲幅8.01%。