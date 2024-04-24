鉅亨買幣速報 - First Digital USD(FDUSD)24小時成交量超過19.61億美元，本體鏈網(ONT)24小時漲幅達12.1%

鉅亨網新聞中心 2024-04-24 17:16

亮點幣種：First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達19.61億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達14.62億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.08億美元。

24小時漲幅：本體鏈網(ONT)24小時漲幅12.1%；Ontology Gas(ONG)24小時漲幅9.08%；KSM(KSM)24小時漲幅6.29%。

24小時跌幅：哈希圖(HBAR)24小時跌幅46.2%；Bonk(BONK)24小時跌幅29.9%；BinaryX(BNX)24小時跌幅23.5%。

近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅14.8%；CKB(CKB)近一週漲幅10.2%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅7.77%。