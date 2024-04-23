茶百道香港IPO規模為年內最大 上市首日暴跌38%

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 13:46

總部位於成都的四川百茶百道實業 (茶百道) 周二 (23 日) 在香港上市，首日股價暴跌逾 38%，可能創下自 2015 年以來，在香港籌集至少 3 億美元的 IPO 公司最差的首日表現。

首日的慘淡凸顯了香港在估值下滑和交易稀缺的情況下，重振投資者信心所面臨的挑戰。中國證券監管機構上周表示，將支持香港更多的 IPO，香港 IPO 的融資額已連續四年下降。 2023 年 IPO 募集資金，跌至 20 年來的最低水準。

按銷售額計，茶百道是中國第三大現制茶飲公司。該公司發行價為每股 17.50 港元，募集規模約 25.9 億港元 (約 3.31 億美元)，是今年以來規模最大的香港 IPO。

以茶百道發行價 17.5 港元 / 股，每手 200 股計算，股價低至 10.80 港元，意味著散戶打新一手目前虧損 1340 港元。

根據茶百道招股文件顯示，茶百道股票發行中簽率是 100%，代表只要散戶打新就可獲得分配。其中，甲組打新人數一共有 4589 人，有 1 人最高中簽數量為 10 萬股，意味著這位散戶目前打新帳面收益虧損 67 萬港元。

彭博資訊亞太消費品資深分析師 Ada Li 表示：「中國的現泡茶飲市場競爭激烈且分散，銷售價格壓力愈來愈大，投入成本也更高。」 「在經濟不確定性和持續的房地產危機中，中國消費者一直在收緊錢包。」

茶百道的暴跌也可能影響其他考慮透過發行新股來開拓市場的茶葉連鎖經營者的決策。其中包括湖南茶悅文化產業發展集團有限公司（茶顏悅色）和蜜雪集團。

提供工程服務的天津建發 (Tianjin Construction Development Group Co.) 的股價，周二在香港上市時也下跌了 30% 以上。該公司在 IPO 中籌集了近 2000 萬美元。