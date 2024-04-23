布林肯訪中前夕 中國駐美大使：台獨與外部勢力是破壞台海現狀罪魁禍首

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-23 10:16

在美國國務卿布林肯訪中前夕，中國駐美大使謝鋒表示，台獨分裂勢力及其背後的外部勢力，是破壞台海現狀的罪魁禍首，也是台海和平穩定的最大威脅。

據《環球網》周二（23 日）報導，謝鋒上周五訪問美國哈佛大學費正清中國研究中心，就中美關係與學者深入交換意見。他指出，台海問題的真正現狀是兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。

謝鋒認為，近年來台海局勢持續緊張，根本原因在於兩股勢力試圖改變現狀：一是台灣當局「倚美謀獨」，拒絕承認「九二共識」，執意推行「漸進式台獨」，不斷衝闖一中原則紅線底線；二是外部勢力「以台制華」，要把台灣打造成「豪豬」，縱容台獨勢力冒險挑釁。

他表示，台獨分裂勢力及其背後的外部勢力，既是破壞台海現狀的罪魁禍首，也是台海和平穩定的最大威脅。在國家統一問題上，中方的政策一貫，並且明確。中方堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但對台獨勢力分裂活動和外部縱容支持，中方不會聽之任之，絕不允許「和平分裂」。

謝鋒強調，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感、最具爆炸性的問題。中美關係發展歷程表明，台灣問題管控好，中美關係穩定就有了基本保障。台灣問題管控不好，中美關係就會地動山搖。

他直言，美方應充分認清台灣問題的敏感性，切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報，把拜登總統有關美國不支持台灣獨立、不尋求把台灣當作工具的承諾落到實處，多做有利於台海和平穩定的事。

中國外交部發言人汪文斌周一宣布，布林肯應外交部長王毅邀請，將於周三至周五訪問中國，對此中共鷹派黨媒《環球時報》表示，美方應當把姿態放低一點，拿出誠意。