中國財政部：財政支出進度合理加快 扎實推進超長期特別國債前期準備工作

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 11:00

中國多位財政部相關負責人周一（22 日）在國新辦新聞發布會上介紹 2024 年第 1 季財政收支情況，財政部副部長王東偉表示，下一步，將扎實實施好積極的財政政策，強化財政管理監督，把加強宏觀調控、著力擴大內需、培育發展新動能、防範化解風險有機結合起來，進一步提升財政政策質效，鞏固和增強經濟回升態勢。

以下是要點速覽

上季全國一般公共預算收入為人民幣（下同）6.0877 兆元，按可比口徑計算繼續保持恢復性增長態勢

財政支出進度合理加快，第 1 季全國一般公共預算支出完成預算的 24.5%

根據超長期特別國債項目分配情況，及時啟動超長期特別國債發行工作

增加「獨立新型儲能」、「重點流域水環境綜合治理」等納入專項債券支持範圍

指導地方合理把握專項債券發行節奏，調整政府投資節奏和力道

密切關注儲蓄國債的供需關係變化和銷售情況，研究適當增加發行規模

財政收入按可比口徑計算 保持恢復性增長態勢

王東偉說，財政收入按可比口徑計算，繼續保持恢復性增長態勢。上季全國一般公共預算收入為 6.0877 兆元，年降 2.3%。扣除特殊性因素影響後，可比增長 2.2% 左右，延續恢復性增長態勢。

對於特殊因素，王東偉表示，包括 2022 年製造業中小微企業部分緩稅在 2023 年前幾個月入庫抬高了基數，以及 2023 年年中四項減稅政策對今年財政收入形成翹尾減收。

上季全國稅收收入是 4.9172 兆元，年降 4.9%，扣除上述特殊因素影響後，稅收保持平穩增長。

財政支出進度合理加快

王東偉指出，上季全國一般公共預算支出年增 2.9%。主要支出領域中，社會保障和就業支出 1.2708 兆元，增長 3.7%；教育支出 1.0436 兆元，增長 2.5%；城鄉社區支出 5,614 億元，增長 12.1%；農林水支出 5,185 億元，增長 13.1%；住宅保障支出 2,049 億元，增長 7.8%。

「第 1 季各級財政部門在嚴格落實過緊日子要求、嚴控一般性支出的同時，繼續加大對重點領域支出的保障力道，全國一般公共預算支出規模近 7 兆元。」王東偉說。

同時，財政支出進度合理加快。王東偉表示，上季全國一般公共預算支出完成預算的 24.5%，高於近 3 年的平均水準。從具體支出科目看，社會保障和就業、衛生健康、城鄉社區、交通運輸、住宅保障等支出進度較快，其中社會保障和就業支出進度 30.7%、城鄉社區支出進度 26.2%、衛生健康和交通運輸支出進度均為 25.1%，都超過序時進度。

扎實推進超長期特別國債前期準備工作

財政部預算司司長王建凡表示，經全國人民代表大會審查批准，財政部已經將 2024 年超長期特別國債收支納入 2024 年預算。同時，扎實推進超長期特別國債前期準備工作，積極參與制定支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設的行動方案。

王建凡說，下一步，財政部將持續抓好貫徹落實，與有關方面密切協同配合，做好超長期特別國債各項工作。

一是根據超長期特別國債項目分配情況，及時啟動超長期特別國債發行工作。財政部將結合債券市場需求和超長期特別國債對應建設項目的實施周期，科學設計發行品種期限，實現與項目期限的合理匹配。同時，統籌一般國債和特別國債發行，合理安排發行節奏，切實保障特別國債項目資金需求。

二是加強中央和地方資金、存量和增量資金統籌，與超長期特別國債資金形成合力，提高資金整體效能。

三是結合超長期特別國債資金實際，研究建立監管機制，加強對資金分配、下達和使用的全過程監管，確保規範、安全、高效使用。