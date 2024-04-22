鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.75億美元，Omni Network(OMNI)24小時漲幅達8.73%

鉅亨網新聞中心 2024-04-22 17:15

24小時漲幅：Omni Network(OMNI)24小時漲幅8.73%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅6.7%；CKB(CKB)24小時漲幅4.4%。

24小時跌幅：本體鏈網(ONT)24小時跌幅27.8%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅20.2%；FTT(FTT)24小時跌幅16.5%。

近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅21.2%；CKB(CKB)近一週漲幅15.4%；Juventus Fan Token(JUV)近一週漲幅10.3%。