鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.39億美元，系統幣(SYS)24小時漲幅達8.77%

鉅亨網新聞中心 2024-04-21 10:15

24小時漲幅：系統幣(SYS)24小時漲幅8.77%；Ontology Gas(ONG)24小時漲幅3.26%；Bluzelle(BLZ)24小時漲幅2.95%。

24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅33.7%；Bonk(BONK)24小時跌幅30.2%；Arkham(ARKM)24小時跌幅19%。

近一週漲幅：CKB(CKB)近一週漲幅14.6%；小蟻幣(NEO)近一週漲幅10%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅9.29%。