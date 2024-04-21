鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.39億美元，系統幣(SYS)24小時漲幅達8.77%
鉅亨網新聞中心 2024-04-21 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,032美元，24小時漲跌幅+2.12%；以太幣(ETH)現報價格3,149.33美元，24小時漲跌幅+3.13%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.39億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.01億美元；SOL(SOL)24小時成交量達6.59億美元。
24小時漲幅：系統幣(SYS)24小時漲幅8.77%；Ontology Gas(ONG)24小時漲幅3.26%；Bluzelle(BLZ)24小時漲幅2.95%。
24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅33.7%；Bonk(BONK)24小時跌幅30.2%；Arkham(ARKM)24小時跌幅19%。
近一週漲幅：CKB(CKB)近一週漲幅14.6%；小蟻幣(NEO)近一週漲幅10%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅9.29%。
近一週跌幅：Ontology Gas(ONG)近一週跌幅50.5%；LPT(LPT)近一週跌幅31.1%；Arkham(ARKM)近一週跌幅28%。
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