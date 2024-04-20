鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.84億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達4.55%

鉅亨網新聞中心 2024-04-20 17:15

24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅4.55%；GMX(GMX)24小時漲幅4.86%；REQ(REQ)24小時漲幅4.83%。

24小時跌幅：系統幣(SYS)24小時跌幅26%；Saga(SAGA)24小時跌幅16.4%；Space ID(ID)24小時跌幅12.9%。

近一週漲幅：CKB(CKB)近一週漲幅16.7%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅15.1%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅11.5%。