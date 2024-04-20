鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.84億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達4.55%
鉅亨網新聞中心 2024-04-20 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,566.78美元，24小時漲跌幅-1.70%；以太幣(ETH)現報價格3,041.95美元，24小時漲跌幅-2.14%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.84億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.64億美元；SOL(SOL)24小時成交量達8.71億美元。
24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅4.55%；GMX(GMX)24小時漲幅4.86%；REQ(REQ)24小時漲幅4.83%。
24小時跌幅：系統幣(SYS)24小時跌幅26%；Saga(SAGA)24小時跌幅16.4%；Space ID(ID)24小時跌幅12.9%。
近一週漲幅：CKB(CKB)近一週漲幅16.7%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅15.1%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅11.5%。
近一週跌幅：Ontology Gas(ONG)近一週跌幅67.8%；JITO(JTO)近一週跌幅31.5%；TRU(TRU)近一週跌幅26.5%。
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