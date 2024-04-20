盤中速報 - 數位代幣大漲10.67%，報14.55美元
鉅亨網新聞中心 2024-04-20 16:05
數位代幣(ICP)在過去 24 小時內漲幅超過10.67%，最新價格14.55美元，總成交量達0.53億美元，總市值67.11億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：14.6美元，近 1 日最低價：13.08美元，流通供給量：461,280,654。
ICP 全名為 Internet Computer，ICP 的基礎網路使用智慧合約（smart contract），與規模較大的競爭者如以太坊等競爭。ICP 希望從軟體開發人員到內容創作者，不必經過臉書、亞馬遜，也不需要透過伺服器或商業雲端的服務，就可以在網路上發布其作品。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.68%
- 近 1 月：+17.73%
- 近 3 月：+22.71%
- 近 6 月：+349.33%
- 今年以來：+8.51%
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