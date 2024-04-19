鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過44.29億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達2.39%

鉅亨網新聞中心 2024-04-19 17:15

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅2.39%；Frontier(FRONT)24小時漲幅1.63%；SUN(SUN)24小時漲幅1.03%。

24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅46.8%；本體鏈網(ONT)24小時跌幅34.1%；JITO(JTO)24小時跌幅30.6%。

近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅36.2%；ORDI(ORDI)近一週漲幅30%；MANTRA(OM)近一週漲幅26%。