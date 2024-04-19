鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過44.29億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達2.39%
鉅亨網新聞中心 2024-04-19 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,681.79美元，24小時漲跌幅+5.11%；以太幣(ETH)現報價格3,108.95美元，24小時漲跌幅+3.63%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達44.29億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.79億美元；SOL(SOL)24小時成交量達16.57億美元。
24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅2.39%；Frontier(FRONT)24小時漲幅1.63%；SUN(SUN)24小時漲幅1.03%。
24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅46.8%；本體鏈網(ONT)24小時跌幅34.1%；JITO(JTO)24小時跌幅30.6%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅36.2%；ORDI(ORDI)近一週漲幅30%；MANTRA(OM)近一週漲幅26%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅31.1%；Ontology Gas(ONG)近一週跌幅30.7%；TRU(TRU)近一週跌幅19.5%。
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