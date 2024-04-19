鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.82億美元，CKB(CKB)24小時漲幅達12%

鉅亨網新聞中心 2024-04-19 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.82億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.24億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達11.61億美元。

24小時漲幅：CKB(CKB)24小時漲幅12%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅11.2%；MANTRA(OM)24小時漲幅10.3%。

24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅26.6%；本體鏈網(ONT)24小時跌幅15.6%；JITO(JTO)24小時跌幅7.63%。

近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅36.2%；ORDI(ORDI)近一週漲幅30%；MANTRA(OM)近一週漲幅26%。