鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.82億美元，CKB(CKB)24小時漲幅達12%
鉅亨網新聞中心 2024-04-19 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,658.19美元，24小時漲跌幅-1.69%；以太幣(ETH)現報價格2,923.08美元，24小時漲跌幅-2.65%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.82億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.24億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達11.61億美元。
24小時漲幅：CKB(CKB)24小時漲幅12%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅11.2%；MANTRA(OM)24小時漲幅10.3%。
24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅26.6%；本體鏈網(ONT)24小時跌幅15.6%；JITO(JTO)24小時跌幅7.63%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅36.2%；ORDI(ORDI)近一週漲幅30%；MANTRA(OM)近一週漲幅26%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅31.1%；Ontology Gas(ONG)近一週跌幅30.7%；TRU(TRU)近一週跌幅19.5%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇