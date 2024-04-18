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鉅亨速報

盤後速報 - 華研(8446)下週(4月25日)除息6元，預估參考價99.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:05

華研(8446-TW)下週(4月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(4月18日)收盤價105.50元計算，預估參考價為99.5元，息值合計為6.0元，股息殖利率5.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

華研(8446-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為流行音樂之製作及發行。著作權授權。藝人演藝經紀。近5日股價下跌1.86%，櫃買市場加權指數下跌2.19%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/25 105.50 6.0 5.69% 0.0
2023/04/20 93.7 5.0 5.34% 0.0
2022/04/21 87.6 4.5 5.14% 0.0
2021/04/22 109.0 3.5 3.21% 0.0
2020/08/25 104.5 3.5 3.35% 0.0

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