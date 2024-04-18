盤後速報 - 華研(8446)下週(4月25日)除息6元，預估參考價99.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:05
華研(8446-TW)下週(4月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(4月18日)收盤價105.50元計算，預估參考價為99.5元，息值合計為6.0元，股息殖利率5.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
華研(8446-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為流行音樂之製作及發行。著作權授權。藝人演藝經紀。近5日股價下跌1.86%，櫃買市場加權指數下跌2.19%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/25
|105.50
|6.0
|5.69%
|0.0
|2023/04/20
|93.7
|5.0
|5.34%
|0.0
|2022/04/21
|87.6
|4.5
|5.14%
|0.0
|2021/04/22
|109.0
|3.5
|3.21%
|0.0
|2020/08/25
|104.5
|3.5
|3.35%
|0.0
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