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鉅亨速報

盤後速報 - 巨路(6192)下週(4月25日)除息5元，預估參考價106.0元

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:05

巨路(6192-TW)下週(4月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(4月18日)收盤價111.00元計算，預估參考價為106.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率4.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

巨路(6192-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為程控儀器買賣及程控系統整合工程。提供電子及通信元件之經銷代理。近5日股價上漲2.28%，集中市場加權指數下跌2.65%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/25 111.00 5.0 4.5% 0.0
2023/04/27 75.1 4.0 5.33% 0.0
2022/04/21 74.6 4.0 5.36% 0.0
2021/04/22 78.7 3.4 4.32% 0.0
2020/07/13 69.7 3.3 4.73% 0.0

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