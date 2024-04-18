盤後速報 - 巨路(6192)下週(4月25日)除息5元，預估參考價106.0元
鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:05
巨路(6192-TW)下週(4月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(4月18日)收盤價111.00元計算，預估參考價為106.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率4.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
巨路(6192-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為程控儀器買賣及程控系統整合工程。提供電子及通信元件之經銷代理。近5日股價上漲2.28%，集中市場加權指數下跌2.65%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/25
|111.00
|5.0
|4.5%
|0.0
|2023/04/27
|75.1
|4.0
|5.33%
|0.0
|2022/04/21
|74.6
|4.0
|5.36%
|0.0
|2021/04/22
|78.7
|3.4
|4.32%
|0.0
|2020/07/13
|69.7
|3.3
|4.73%
|0.0
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