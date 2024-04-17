鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.98億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達12.3%

鉅亨網新聞中心 2024-04-17 17:15

24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅12.3%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅8.01%；Juventus Fan Token(JUV)24小時漲幅5.09%。

24小時跌幅：桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅20.6%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時跌幅10.4%；Nuls(NULS)24小時跌幅8.41%。

近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅56.8%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅43%；LINA(LINA)近一週漲幅41.8%。