鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.98億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達12.3%
鉅亨網新聞中心 2024-04-17 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,478.61美元，24小時漲跌幅+0.28%；以太幣(ETH)現報價格3,081.14美元，24小時漲跌幅-0.20%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.98億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.26億美元；SOL(SOL)24小時成交量達13.2億美元。
24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅12.3%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅8.01%；Juventus Fan Token(JUV)24小時漲幅5.09%。
24小時跌幅：桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅20.6%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時跌幅10.4%；Nuls(NULS)24小時跌幅8.41%。
近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅56.8%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅43%；LINA(LINA)近一週漲幅41.8%。
近一週跌幅：Ontology Gas(ONG)近一週跌幅35.3%；BinaryX(BNX)近一週跌幅15.2%；Pax Dollar(USDP)近一週跌幅0.03%。
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