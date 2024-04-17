大盤空方島狀成形，如何逢兇化吉?再留意一檔化危轉安股!

鉅亨網新聞中心 2024-04-17 19:00

中國股市近日因為新國九條政策影響，個股出現波動相當劇烈的大跌，國九條簡言之就是要「整頓股市」，加強控管上市公司及下市的措施，同時加強現金股利分紅，對於體質差、投機強或造假者，加強監管，此一政策也造成權值股雖然抗跌，但中小型股卻激烈重挫修正，04/15 下跌超過 4 千家，佔全上市約 70%，04/16 更是激烈，跌家 5812 家，跌停 746 家，大跌超過 7% 高達 3281 家，總計下跌家數佔比 95%，如果中國發生金融危機，也許都有徵兆，並不意外。

股尊勝術老蔡表示，台股過去很多公司跟中國有深度貿易往來及大量資金的投資，截至 112 年第 3 季止，上市公司 687 家，上櫃公司 521 家，合計 1,208 家赴大陸投資，占全體上市 (櫃) 公司總家數 1,696 家之 71.23%，這些公司只要觀察大陸佔營收比重過高者，同時隨中國經濟低迷影響，後續提列轉投資損失或大陸本業的虧損拖累影響，這類型只要與中國連結過深的個股需要優先避開或小心操作為宜。

04/16 日台股大盤同樣遇到空襲，04/15 日大盤空方島狀反轉，再現低開低走空方缺口，20736 點空方缺口未補，短壓成形，操作上需謹慎小心，技術為王，嚴守紀律為宜，此時期操作難度升高，技術操作是致勝關鍵，利用技術作好個股就能避開風險，甚至創造獲利。

如協易機 (4533-TW) 自 03/19 佈局 25.7 元，03/27 再公開預告股價準備加速，此波上漲至 04/15 日 42.5 元，再預告長黑創高，留意短線價差賣訊，04/16 股價拉回印證，有時高出並非看壞後市，而是價差操作，高有出，低才有資格低接。

股尊勝術老蔡指出，技術應用同理，04/15 日雷虎 (8033-TW) 受以伊軍事衝突激勵軍工股大漲，股價攻漲停 83.4 元，波段再創高 83.8 元之際，但眾人醉，勇於有獨醒的思唯，逢高留意消息面堆積的價差賣訊，自低檔 03/22 日佈局至今可逢高獲利了結超 6 成，實戰操作與記錄。

04/15 日股尊勝術老蔡 YT 節目預告隱藏版的軍工股和成 (1810-TW)，04/15 日佈局，昨日 04/16 日再攻漲停，04/17 日盤中再漲停，三天三根，相對強勢，防守停利上移至 20.9 元。

股尊勝術老蔡認為，大盤上檔短壓形成，代表後市回檔壓力大，操作難度升高同時，技術操作印證，選對個股就能趨吉避兇，接下來趁盤面操作難度升高，再規劃一檔化危轉安股「矽智財小發哥 6XXX」，AI + 矽智財 + AI 衛星晶片 + 印度網通商機 + AI 降噪，多重題材配合技術面剛出現突破缺口走轉折訊號，加入股尊勝術老蔡 LINE@guzs168，立即免費索取!

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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師