盤中速報 - LINK大跌8.25%，報12.986美元

鉅亨網新聞中心 2024-04-17 00:05

LINK (LINK)在過去 24 小時內跌幅超過8.25%，最新價格12.986美元，總成交量達0.85億美元，總市值75.80億美元，目前市值排名第 14 名。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）

不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠