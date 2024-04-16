鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過34.99億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達17.5%

鉅亨網新聞中心 2024-04-16 17:15

24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅17.5%；CKB(CKB)24小時漲幅17.5%；Prometeus(PROM)24小時漲幅12.9%。

24小時跌幅：Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅16.6%；BETA(BETA)24小時跌幅15.3%；MANTRA(OM)24小時跌幅2.67%。

近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅58.9%；LINA(LINA)近一週漲幅45.4%；Verge(XVG)近一週漲幅42.2%。