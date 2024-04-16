盤中速報 - S&P 500大跌1.04%，報5070.13點
鉅亨網新聞中心 2024-04-16 02:00
截至台北時間16日01:50，S&P 500下跌53.28點（或1.04%），暫報5070.13點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.56%
- 近 1 月：-0.53%
- 近 3 月：+7.1%
- 近 6 月：+18.38%
- 今年以來：+7.41%
焦點個股
S&P 500成分股以賽富時(CRM-US)領跌。賽富時(CRM-US)下跌6.55%；Molina Healthcare Inc(MOH-US)下跌4.91%；特斯拉(TSLA-US)下跌4.6%；Globe Life Inc(GL-US)下跌4.33%；Enphase Energy Inc(ENPH-US)下跌3.73%。
部分成分股表現相對穩健，M&T銀行(MTB-US)上漲4.06%；聖丁公司(CNC-US)上漲3.82%；高盛集團(GS-US)上漲2.96%；Veralto Corp(VLTO-US)上漲2.86%；卡地納健康(CAH-US)上漲2.18%。
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