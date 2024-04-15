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鉅亨速報

盤中速報 - 文件幣大漲8.61%，報6.36美元

鉅亨網新聞中心 2024-04-15 21:50

文件幣(FIL)在過去 24 小時內漲幅超過8.61%，最新價格6.36美元，總成交量達1.26億美元，總市值33.59億美元，目前市值排名第 26 名。

近 1 日最高價：6.54美元，近 1 日最低價：5.7美元，流通供給量：527,367,819。

Filecoin是一個去中心化的檔案儲存和共用系統，利用區塊鏈技術來保護資料的完整性。該區塊鏈建立在「複製證明」和「時空證明」上，用戶可將儲存空間租借給其他用戶，能以更快的速度提供所需資料者將會得到手續費獎勵，鼓勵節點複製並保存檔案。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-38.83%
  • 近 1 月：-41.74%
  • 近 3 月：-3.88%
  • 近 6 月：+76.59%
  • 今年以來：-24.76%

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