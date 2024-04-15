鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過33.73億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達11.8%
鉅亨網新聞中心 2024-04-15 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,244.4美元，24小時漲跌幅+2.85%；以太幣(ETH)現報價格3,243.74美元，24小時漲跌幅+6.09%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達33.73億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.76億美元；SOL(SOL)24小時成交量達15.06億美元。
24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅11.8%；Celestia(TIA)24小時漲幅8.83%；ATA(ATA)24小時漲幅4.64%。
24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅40.3%；小蟻幣(NEO)24小時跌幅29.5%；本體鏈網(ONT)24小時跌幅24.7%。
近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅56.1%；LINA(LINA)近一週漲幅48.9%；AEVO(AEVO)近一週漲幅48.5%。
近一週跌幅：First Digital USD(FDUSD)近一週跌幅0.28%；Pax Dollar(USDP)近一週跌幅0.03%；USDC(USDC)近一週跌幅0.13%。
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