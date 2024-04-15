鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過33.73億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達11.8%

鉅亨網新聞中心 2024-04-15 17:15

24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅11.8%；Celestia(TIA)24小時漲幅8.83%；ATA(ATA)24小時漲幅4.64%。

24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅40.3%；小蟻幣(NEO)24小時跌幅29.5%；本體鏈網(ONT)24小時跌幅24.7%。

近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅56.1%；LINA(LINA)近一週漲幅48.9%；AEVO(AEVO)近一週漲幅48.5%。