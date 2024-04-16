操盤手看台股：政策股成避風港，一族群優先鎖定

擔憂通膨居高不下，部分美 Fed 官員已表示在看到更多物價回落證據前，不願開始降息；而中東情勢趨於緊張，伊朗空襲以色列後，恐慌指數 VIX 升到 2024 年最高，市場擔心戰事擴大，整體行情就在通膨壓力及地緣政治等雙重利空下，指數拉回整理。週一台股開低走低，指數終場下跌 286 點，以 20449 點作收，K 線收中黑 K。若由期貨來觀察大盤，上週五 台指期 一度出現多方抵抗，但在週一，空方藉由利空表態，直接摜破 4/9 日紅 K 低點 20518 點， 台指期 的日 K 線出現日級別日落訊號，行情由空方取得上風，目前看上週低點 20375 點是否有守。短線上，週一台股的日 K 線出現日級別的日落訊號 (當日低點跌破前一日低點，同時收盤收低)，而 4/9 日紅 K 低點 20521 點也被跌破，顯示本週空方反攻意圖升溫。目前大盤的週 K 線正在回測上週低點 20379 點，多方要能力守該位置，短期內才有機會再戰上週高點 20883 點，讓大盤的週 K 線維持著高過高且低不破低的多方慣性。若是多方不守上週低點，則週 K 線原本的多方慣性將被破壞，整理期會拉長，行情將會進入一段時間的高檔震盪，個股之間也會加速分歧。

盤面上，隨著賴清德先生即將就任總統，先前已參訪了多家信賴產業的公司。這些產業被市場認為是新總統上任後，可望進一步扶持的對象，故一直獲得市場關注。當中多次提到的無人機產業，隨著現代戰爭方式改變，各國積極投入軍用無人機採購、部署與研發，該產業未來發展看好，果然繼俄烏戰爭後，近日以伊衝突也以無人機型式展開，無人機重要性明顯增加，一路看好的雷虎、中光電、邑錡等，週一股價再度大漲，相關漲勢也往航太軍工產業擴散，如漢翔、亞航、榮剛、晟田、長榮航太等股價也全面走強，當中長榮航太跨足無人機領域，而榮剛生產無人機體特殊鋼結構與零件，營運具想像空間，後續值得優先鎖定。本波同樣看好的泛能源概念股 (含台電供應鏈)，週一走勢分歧，鎖定的亞力再創新高、玖鼎電力、盛達震盪向上，而電線電纜的大亞、華榮、合機也走強。反倒是漲幅較大的華城、士電、中興電呈現創高後的壓回，顯示也有資金對於漲多股進行了獲利了結。目前要觀察這些資金獲利後的新去向，若是國際情勢持續不穩，則資金將進一步轉往防禦型個股，當中的高股息殖利率股，如成霖將配發 1.2 元現金，現金殖利率逾 6%，長虹將配發 5.5 元現金，現金殖利率逾 5%，週一股價就大漲，而具避險色彩的黃金概念股，如佳龍、金益鼎等，週一也有買盤進駐，股價維持強勢。至於上週曾提到泛 AI 股漲勢趨緩，組裝代工的廣達、鴻海股價已相繼出現轉弱後，週一跌勢有擴大跡象，除了少數中小型股，如吉茂、勤凱等維持強勢外，不少泛 AI 股的週 K 線也轉弱，後續要提防股價滑落，多方若要維繫人氣，讓泛 AI 股盡快止穩很關鍵，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。