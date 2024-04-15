市值一度達500億人民幣！昔中國影視巨頭印紀傳媒破產 前董事長套現近45億跑路

鉅亨網新聞中心 2024-04-15 11:38

中國印紀娛樂傳媒股份有限公司（下稱印紀傳媒）近日被北京市第一中級人民法院（下稱北京市一中院）裁定宣告破產，這家曾經的 A 股影視娛樂巨頭市值一度高達 490 億人民幣，曾任董事長的肖文革身家一度超過 200 億人民幣，如今該公司銀行帳戶餘額只剩 371 人民幣。

早在 2022 年 1 月，北京市一中院已裁定受理湖北聯投資本投資發展有限公司申請印紀傳媒破產清算一案，並指定北京市海問律師事務所為印紀傳媒管理人。同年 9 月北京市一中院認可興業銀行股份有限公司成都分行等 16 家債權人對印紀傳媒公司享有 17.67 億人民幣普通債權。

從財務狀況來說，印記傳媒財報僅披露至 2019 年第 3 季，截至該季度印紀傳媒總資產為 26.61 億人民幣，總負債為 13.96 億人民幣，但管理人調查後向法院提交報告指出，印紀傳媒銀行帳戶餘額 371.07 人民幣，名下持有的註冊商標、長期股權投資的處置難度較大且實際變賣價值較低。

由於債務人不能清償到期債務且資產不足以償債，且不存在重整、和解情形，因此管理人向法院申請宣告印紀傳媒公司破產，目前印紀傳媒還有兩筆違約債券 17 印紀娛樂 CP001、17 印紀娛樂 MTN001 尚未清償，金額合計 8.74 億人民幣。

前身為東陽佳映的印紀傳媒成立於 2008 年，2010 年開始涉足影視領域，同年肖文革通過股權轉讓的方式獲得公司 9 成股份，並成為印紀傳媒實際控制人。

2009 年，印紀傳媒藉《建國大業》正式進軍電影業，2014 年借殼豬肉加工企業高金食品成功上市，上市後前三年，該公司 2014 年營收達 24.6 億人民幣，淨利 4.36 億人民幣，非經常性淨利 3.95 億人民幣，並在 2015 年跟 2016 年較精準地完成了承諾利潤。

在此期間，號稱「A 股唯一全球高概念娛樂品牌 IP 操盤手」的印紀傳媒，靠著核心創始人吳冰、丹 · 密茨二人在好萊塢的人脈成功引進《鋼鐵人 3》與《迴路殺手》等一些美國大片，並宣稱買下一系列 IP，包括勇士宇宙系列、《魔鬼終結者 2：審判日》經典影視 IP 品牌、「變形金剛」實景娛樂品牌 IP 等等，此後該公司股價一路走高。

2015 年前後，影視傳媒類股受到市場熱烈追捧，印紀傳媒股價一度高達 44.6 元，市值逼近 500 億人民幣，隔年印紀傳媒營業收入年增 33.16% 至 25.06 億人民幣，歸屬母公司淨利年增 27.27% 至 7.31 億元，實質控制公司的肖文革直接或間接持有逾 70% 股權，在印紀傳媒成功上市後，身家一度最高達 349 億人民幣，成為川股富豪第一人，被視為四川首富。

然而，印紀傳媒業績自 2018 年開始走衰，當年營收年減 83.44% 至 3.62 億人民幣，歸屬母公司淨利更大虧 17.86 億人民幣，隔年! 0 月 18 日時，股價連 20 交易日收於一元股票面值以下，根據《深圳證交所股票上市規則》 ，該股票屬於終止上市情形，正式進入下市整理期，以當時最終收盤價來說，市值從 465 億瘋狂暴跌至 11 億人民幣。

2018 年 1 月，肖文革將印紀傳媒 1.07 億股股份轉讓給安信信託，價格為 12.75 元，套現 13.6 億人民幣，同年 5 月又分別轉讓持有的 8142 萬股及持有的印紀華城 708 萬股，以每股均價 11.8 元轉讓，再度套現 10.44 億元。

此外，肖文革將印紀傳媒 1.07 億股股份轉讓給安信信託，價格為 12.75 元，套現 13.6 億人民幣，同年 5 月又分別轉讓持有的 8142 萬股及持有的印紀華城 708 萬股，以每股均價 11.8 元轉讓，再度套現 10.44 億元。肖文革還透過股權質押方式獲得 20.46 億人民幣的融資，根據一部分統計，肖文革累積套現金額高達 44.5 億元，且自 2015 年底辭去董事長一職後，肖文革目前不知所蹤。