鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過53.11億美元，ATA(ATA)24小時漲幅達25.2%

鉅亨網新聞中心 2024-04-14 17:15

24小時漲幅：ATA(ATA)24小時漲幅25.2%；ORDI(ORDI)24小時漲幅20.6%；本體鏈網(ONT)24小時漲幅20.2%。

24小時跌幅：Celestia(TIA)24小時跌幅16.5%；BinaryX(BNX)24小時跌幅18.1%；GMT(GMT)24小時跌幅6.9%。

近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅56.2%；LINA(LINA)近一週漲幅48.3%；AEVO(AEVO)近一週漲幅46.5%。