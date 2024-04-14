盤中速報 - MATIC大跌8.69%，報0.6958美元
鉅亨網新聞中心 2024-04-14 16:05
MATIC(MATIC)在過去 24 小時內跌幅超過8.69%，最新價格0.6958美元，總成交量達2.14億美元，總市值68.58億美元，目前市值排名第 15 名。
近 1 日最高價：0.7704美元，近 1 日最低價：0.5885美元，流通供給量：9,906,653,985。
Polygon（以前稱為Matic Network）是第一個結構良好，易於使用的平臺，用於乙太坊擴展和基礎設施開發。它的核心組件是Polygon SDK，它是一種模塊化的靈活框架，支援構建多種類型的應用程式。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-28.65%
- 近 1 月：-46.79%
- 近 3 月：-22.34%
- 近 6 月：+25.69%
- 今年以來：-35.98%
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