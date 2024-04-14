鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過47.96億美元，ATA(ATA)24小時漲幅達34.2%

鉅亨網新聞中心 2024-04-14 10:15

24小時漲幅：ATA(ATA)24小時漲幅34.2%；LINA(LINA)24小時漲幅25.7%；本體鏈網(ONT)24小時漲幅25.6%。

24小時跌幅：Celestia(TIA)24小時跌幅14.3%；BinaryX(BNX)24小時跌幅10.7%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅7.92%。

近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅56.2%；LINA(LINA)近一週漲幅48.3%；AEVO(AEVO)近一週漲幅46.5%。