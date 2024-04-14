鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過47.96億美元，ATA(ATA)24小時漲幅達34.2%
鉅亨網新聞中心 2024-04-14 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,630.63美元，24小時漲跌幅-4.19%；以太幣(ETH)現報價格2,982.31美元，24小時漲跌幅-6.38%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達47.96億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達31.15億美元；SOL(SOL)24小時成交量達22.04億美元。
24小時漲幅：ATA(ATA)24小時漲幅34.2%；LINA(LINA)24小時漲幅25.7%；本體鏈網(ONT)24小時漲幅25.6%。
24小時跌幅：Celestia(TIA)24小時跌幅14.3%；BinaryX(BNX)24小時跌幅10.7%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅7.92%。
近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅56.2%；LINA(LINA)近一週漲幅48.3%；AEVO(AEVO)近一週漲幅46.5%。
近一週跌幅：小蟻幣(NEO)近一週跌幅9.49%；MANTRA(OM)近一週跌幅0.45%；First Digital USD(FDUSD)近一週跌幅0.08%。
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