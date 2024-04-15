趙樂際拜會金正恩 專家：為金正恩訪中鋪路

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-15 15:00

率中國黨政代表團訪問北韓的中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際，上周六（13 日）在平壤拜會朝鮮勞動黨總書記金正恩。

據《新華社》報導，趙樂際首先轉達中共中央總書記習近平對金正恩的親切問候和良好祝願。趙樂際表示，受習近平委派，率中國黨政代表團訪問北韓，並出席「中朝友好年」開幕式活動。

趙樂際是 2020 年初新冠肺炎疫情爆發以來首位訪問北韓的中國高階官員，他也是中共第三號人物。

據《韓聯社》報導，觀察家認為，趙樂際訪問北韓，升高了金正恩今年稍後訪問北京、與習近平舉行會談的可能性。

趙樂際說，今年是中朝建交 75 周年，兩國一起走過的，是睦鄰友好、並肩戰鬥、命運與共、共同發展的 75 年。

趙樂際指出，中國的黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係，是中方堅定不移的方針。