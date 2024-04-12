盤後速報 - 弘帆(8433)下週(4月19日)除息5.94元，預估參考價97.56元
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 17:05
弘帆(8433-TW)下週(4月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.94元。
以今日(4月12日)收盤價103.50元計算，預估參考價為97.56元，息值合計為5.94元，股息殖利率5.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
弘帆(8433-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為流行髮飾.梳子.珠寶.手袋及其他等進出口業務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/19
|103.50
|5.941
|5.74%
|0.0
|2023/07/27
|87.6
|4.9996
|5.71%
|0.0
|2022/07/12
|55.7
|2.5
|4.49%
|0.0
|2021/08/10
|41.85
|2.0
|4.78%
|0.0
|2020/07/08
|43.6
|2.0
|4.59%
|0.0
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