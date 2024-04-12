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鉅亨速報

盤後速報 - 弘帆(8433)下週(4月19日)除息5.94元，預估參考價97.56元

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 17:05

弘帆(8433-TW)下週(4月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.94元。

以今日(4月12日)收盤價103.50元計算，預估參考價為97.56元，息值合計為5.94元，股息殖利率5.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

弘帆(8433-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為流行髮飾.梳子.珠寶.手袋及其他等進出口業務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/19 103.50 5.941 5.74% 0.0
2023/07/27 87.6 4.9996 5.71% 0.0
2022/07/12 55.7 2.5 4.49% 0.0
2021/08/10 41.85 2.0 4.78% 0.0
2020/07/08 43.6 2.0 4.59% 0.0

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