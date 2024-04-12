盤後速報 - 虎門科技(6791)下週(4月19日)除息3.47元，預估參考價83.53元
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 17:05
虎門科技(6791-TW)下週(4月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.47元。
以今日(4月12日)收盤價87.00元計算，預估參考價為83.53元，息值合計為3.47元，股息殖利率3.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
虎門科技(6791-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為計算機輔助工程技術研發暨顧問諮詢服務。協同產品商務軟體導入暨顧問諮詢服務。近5日股價上漲2.34%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/19
|87.00
|3.4694
|3.99%
|0.0
|2023/07/10
|110.5
|3.1809
|2.88%
|0.0
|2022/06/27
|58.0
|3.4571
|5.96%
|0.0
|2021/07/22
|73.2
|3.1487
|4.3%
|0.0
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