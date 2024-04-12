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鉅亨速報

盤後速報 - 虎門科技(6791)下週(4月19日)除息3.47元，預估參考價83.53元

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 17:05

虎門科技(6791-TW)下週(4月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.47元。

以今日(4月12日)收盤價87.00元計算，預估參考價為83.53元，息值合計為3.47元，股息殖利率3.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

虎門科技(6791-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為計算機輔助工程技術研發暨顧問諮詢服務。協同產品商務軟體導入暨顧問諮詢服務。近5日股價上漲2.34%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/19 87.00 3.4694 3.99% 0.0
2023/07/10 110.5 3.1809 2.88% 0.0
2022/06/27 58.0 3.4571 5.96% 0.0
2021/07/22 73.2 3.1487 4.3% 0.0

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