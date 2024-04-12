私募股權對歐洲業務有興趣！Esprit本周飆漲逾倍 力甩比利時子公司破產陰霾

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 10:19

香港服裝零售商 Esprit 母公司思捷環球 (00330-HK) 股價今 (12) 日開低走跌逾 5%，延續周四 (11 日) 跌勢，但這家曾擁有全球影響力的時尚服裝業者在前兩個交易日瘋狂飆漲 150%，主要因為該公司正跟一家國際私募股權公司進行談判，以幫助其陷入困境的歐洲業務。

根據 Esprit 本周在向香港證交所提交的文件，這家服裝零售商表示，這筆可能的交易涉及這家私募股權公司控制 Esprit 的歐洲業務，並協助其重組和周轉，且這家私募業者也有興趣投資其北美和亞洲市場。

Esprit 在周一 (8 日) 也宣布"，受到高能源和物流成本、消費者情緒低迷和昂貴租金影響，旗下位在比利時的子公司 ESPRIT Belgie Retail（BEBR）已向當地法院提起破產訴訟，其瑞士子公司也在 3 月申請破產。截至 2022 年底，BEBR 總資產及總負債分別為 8890 萬港元及 8000 萬港元。

Esprit 曾經是一家具有長期投資價值的香港藍籌公司，在 1990 年代被視為非常時尚的服裝，該公司一直試圖捲土重來，但迄今仍在努力應對不斷增加的損失，去年淨虧損從一年前的 8.82 億港元擴大到 23 億港元，佔該公司六成營收的歐洲零售和批發業務年減 16% 至 59 億港元。

2008 年的全球金融危機對 Esprit 的業務造成了損失，從那時起，隨著 Zara 和 H&M 等快時尚品牌的日益激烈的競爭，令 Esprit 市佔持續流失，過去十年被迫退出北美、澳洲、亞洲和歐洲部分地區的市場，股價從 2007 年 111.8 港元的高點下跌近一倍。

1968 年在舊金山創立的 Esprit 於 1989 年遭香港商人、台灣藝人林青霞丈夫刑李源收購，此後 Esprit 開始起飛，從一個鮮為人知的品牌成長為一家遍佈歐洲、美洲和亞洲的全球時尚公司，之後在 1993 年於香港證交所掛牌上市，2007 年市值達到 1610 億港元。Esprit 的成功也讓邢李源在 2004 年成為億萬富翁。

但邢李源在 2006 年卸任董事長，並出售手中 Esprit 大部分股份，目前邢李源仍然是香港最富有的人之一，在《富比士 (Forbes)》全球億萬富翁排行榜中，其淨資產估計為 22 億美元。