鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.52億美元，UNI(UNI)24小時漲幅達16.4%

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達29.52億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.67億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達13.13億美元。

24小時漲幅：UNI(UNI)24小時漲幅16.4%；Bella Protocol(BEL)24小時漲幅16.2%；CKB(CKB)24小時漲幅12.6%。

24小時跌幅：賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅23.3%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅16.1%；Pixels(PIXEL)24小時跌幅14.5%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅22.6%；AEVO(AEVO)近一週漲幅14.5%；Aptos(APT)近一週漲幅14.2%。