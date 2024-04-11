鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29億美元，UNI(UNI)24小時漲幅達16.9%
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,752.81美元，24小時漲跌幅+1.99%；以太幣(ETH)現報價格3,540.95美元，24小時漲跌幅+0.32%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達29億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達15.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.18億美元。
24小時漲幅：UNI(UNI)24小時漲幅16.9%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅11.6%；Verge(XVG)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：Akropolis(AKRO)24小時跌幅18.9%；TROY(TROY)24小時跌幅12.9%；Memecoin(MEME)24小時跌幅13%。
近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅22.6%；AEVO(AEVO)近一週漲幅14.5%；Aptos(APT)近一週漲幅14.2%。
近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅68.2%；小蟻幣(NEO)近一週跌幅45.1%；TFUEL(TFUEL)近一週跌幅36%。
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