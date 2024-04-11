鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29億美元，UNI(UNI)24小時漲幅達16.9%

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達29億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達15.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.18億美元。

24小時漲幅：UNI(UNI)24小時漲幅16.9%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅11.6%；Verge(XVG)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Akropolis(AKRO)24小時跌幅18.9%；TROY(TROY)24小時跌幅12.9%；Memecoin(MEME)24小時跌幅13%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅22.6%；AEVO(AEVO)近一週漲幅14.5%；Aptos(APT)近一週漲幅14.2%。