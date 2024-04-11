中國國台辦：歡迎有夢想台灣青年到大陸參加實習活動

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 09:03

在前總統馬英九率台灣青年赴大陸參訪之際，中國國台辦發言人朱鳳蓮周三（9 日）表示，歡迎有夢想的台灣青年到大陸各地參加實習活動。

朱鳳蓮說，看到這次台灣青年在參訪深圳期間，不僅收到了騰訊的實習邀約，也收到了「WAY！來深圳」台灣青年深圳實習活動的「召集令」，不少台青積極回應，在現場掃碼拍照記錄，這是一件好事。

朱鳳蓮指出，近年來大陸積極創造條件，為台灣青年來大陸實習、就業、創業搭建平台、提供服務。以「WAY！來深圳」台灣青年深圳實習活動為例，這項活動已經持續了 17 年，超過 2,000 名台灣青年參與。今年的實習活動已經開跑，報名截止時間是 6 月 9 日，目前已經徵集超過 1,200 個實習崗位和 800 多個就業崗位，包括騰訊、比亞迪、創維、深圳證券交易所、招商銀行、平安證券等企業。