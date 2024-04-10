鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.6億美元，Dogwifhat(WIF)24小時漲幅達12.9%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 17:17
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,080.47美元，24小時漲跌幅-2.26%；以太幣(ETH)現報價格3,519.57美元，24小時漲跌幅-3.28%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.6億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達18.98億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.44億美元。
24小時漲幅：Dogwifhat(WIF)24小時漲幅12.9%；Aptos(APT)24小時漲幅11.8%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅10.5%。
24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅7.15%；Saga(SAGA)24小時跌幅10.3%；Enzyme(MLN)24小時跌幅8.19%。
近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅35.7%；JITO(JTO)近一週漲幅21.4%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅19.2%。
近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅88.4%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅38%；Highstreet(HIGH)近一週跌幅37%。
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