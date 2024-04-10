鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.6億美元，Dogwifhat(WIF)24小時漲幅達12.9%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 17:17

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.6億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達18.98億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.44億美元。

24小時漲幅：Dogwifhat(WIF)24小時漲幅12.9%；Aptos(APT)24小時漲幅11.8%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅10.5%。

24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅7.15%；Saga(SAGA)24小時跌幅10.3%；Enzyme(MLN)24小時跌幅8.19%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅35.7%；JITO(JTO)近一週漲幅21.4%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅19.2%。