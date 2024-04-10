盤後速報 - 翔名(8091)下週(4月17日)除息6元，預估參考價129.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 17:05
翔名(8091-TW)下週(4月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(4月10日)收盤價135.50元計算，預估參考價為129.5元，息值合計為6.0元，股息殖利率4.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
翔名(8091-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為半導體儀器及其設備之製造加工買賣業務（度量衡除外）。電腦及其週邊設備之買賣業務。電子（特許除外）、機械及其零件之買賣業務。近5日股價上漲2.32%，櫃買市場加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/17
|135.50
|6.0
|4.43%
|0.0
|2023/07/18
|101.5
|7.0
|6.9%
|0.0
|2022/07/18
|72.1
|3.9094
|5.42%
|0.0
|2021/08/18
|61.5
|2.5804
|4.2%
|0.0
|2020/08/17
|74.2
|1.4522
|1.96%
|0.0
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