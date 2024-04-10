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鉅亨速報

盤後速報 - 翔名(8091)下週(4月17日)除息6元，預估參考價129.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 17:05

翔名(8091-TW)下週(4月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(4月10日)收盤價135.50元計算，預估參考價為129.5元，息值合計為6.0元，股息殖利率4.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

翔名(8091-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為半導體儀器及其設備之製造加工買賣業務（度量衡除外）。電腦及其週邊設備之買賣業務。電子（特許除外）、機械及其零件之買賣業務。近5日股價上漲2.32%，櫃買市場加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/17 135.50 6.0 4.43% 0.0
2023/07/18 101.5 7.0 6.9% 0.0
2022/07/18 72.1 3.9094 5.42% 0.0
2021/08/18 61.5 2.5804 4.2% 0.0
2020/08/17 74.2 1.4522 1.96% 0.0

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