search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 華豐(2109)下週(4月18日)除息0.8元，預估參考價16.45元

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05

華豐(2109-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(4月11日)收盤價17.25元計算，預估參考價為16.45元，息值合計為0.8元，股息殖利率4.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

華豐(2109-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為橡膠.塑膠製品之製造.加工及內外銷.。有關上項之進出口業務.。經營上項附帶業務.。近5日股價下跌1.13%，集中市場加權指數上漲2.09%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/18 17.25 0.8 4.64% 0.0
2023/09/14 14.6 0.4 2.74% 0.0
2023/04/14 14.6 0.4 2.74% 0.0
2022/09/15 15.25 0.5 3.28% 0.0
2022/04/14 16.0 0.5 3.13% 0.0

最新相關新聞






Empty