鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.14億美元，Arkham(ARKM)24小時漲幅達19.3%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.14億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達21.61億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.18億美元。

24小時漲幅：Arkham(ARKM)24小時漲幅19.3%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅14.6%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅14.1%。

24小時跌幅：Saga(SAGA)24小時跌幅15806%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅11.2%；FTM(FTM)24小時跌幅6.31%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅35.7%；JITO(JTO)近一週漲幅21.4%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅19.2%。