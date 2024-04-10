鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.14億美元，Arkham(ARKM)24小時漲幅達19.3%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,359.22美元，24小時漲跌幅-2.83%；以太幣(ETH)現報價格3,528.78美元，24小時漲跌幅-4.42%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.14億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達21.61億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.18億美元。
24小時漲幅：Arkham(ARKM)24小時漲幅19.3%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅14.6%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅14.1%。
24小時跌幅：Saga(SAGA)24小時跌幅15806%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅11.2%；FTM(FTM)24小時跌幅6.31%。
近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅35.7%；JITO(JTO)近一週漲幅21.4%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅19.2%。
近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅88.4%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅38%；Highstreet(HIGH)近一週跌幅37%。
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