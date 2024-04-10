習近平會見俄羅斯外長 王毅提中俄關係「五個始終」

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 12:00

中國國家主席習近平周二（9 日）會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫，表示要確保中俄關係始終順利穩定向前發展，中國外交部長王毅也提出中俄關係「五個始終」。

據《新華社》報導，習近平周二在北京人民大會堂接見拉夫羅夫，習近平指出，今年是中俄建交 75 周年。中俄兩國攜手走出了一條大國、鄰國和睦相處、合作共贏的嶄新道路，也為國際公平正義貢獻了智慧和力量。他和俄羅斯總統普丁一致同意，繼續保持密切交往，確保中俄關係始終順利穩定向前發展。雙方要以慶祝建交 75 周年和舉辦中俄文化年為契機，全面落實中俄達成的一系列共識。

習近平強調，支持俄羅斯走符合本國國情的發展道路，支持俄方打擊恐怖主義、維護社會安全穩定。中方始終高度重視中俄關係發展，願同俄方密切雙邊溝通，加強在金磚國家、上海合作組織等多邊戰略協作，展現更多擔當，以平等、開放、透明、包容的精神團結「全球南方」國家，推動全球治理體系變革。

王毅周二也與拉夫羅夫舉行會談，他指出，作為負責任的大國，中方始終從事情本身的是非曲直出發，獨立自主決定自己的立場。作為和平的力量、穩定的力量，中方在世界事務中堅持發揮建設性作用，從不火上澆油，從不從中漁利。

王毅並指出，為了進一步鞏固中俄關係，中俄兩國要做到以下「五個始終」：

一、雙方要始終遵循元首外交的戰略引領。

二、雙方要始終堅持「不結盟、不對抗、不針對第三方」的原則。

三、雙方要始終在大是大非面前堅守正道。

四、雙方要始終在合作中追求普惠共贏。