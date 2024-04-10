盤中速報 - 小蟻幣大跌8.6%，報19.23美元
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 05:05
小蟻幣(NEO)在過去 24 小時內跌幅超過8.6%，最新價格19.23美元，總成交量達1.04億美元，總市值13.59億美元，目前市值排名第 53 名。
近 1 日最高價：22.47美元，近 1 日最低價：19.19美元，流通供給量：70,538,831。
Neo的前身為Antshares，被視為中國最早的公開開源區塊鏈項目，又稱以太坊的中國版，該專案已經進化到3.0版本，持續開發以應對大量需求，同時也提供全球開發者社群一個低門檻的基礎架構和完整支援，創始人甚至建立了高達一億美元的EcoBoost基金，鼓勵更多的Neo區塊鏈生態系統應用發展。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+49.31%
- 近 1 月：+24.51%
- 近 3 月：+85.96%
- 近 6 月：+214.26%
- 今年以來：+51.83%
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