鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.98億美元，JITO(JTO)24小時漲幅達10.8%
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,738.71美元，24小時漲跌幅-1.80%；以太幣(ETH)現報價格3,641.76美元，24小時漲跌幅+1.04%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.98億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.3億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達17.11億美元。
24小時漲幅：JITO(JTO)24小時漲幅10.8%；Wormhole(W)24小時漲幅10.9%；SFP(SFP)24小時漲幅8.37%。
24小時跌幅：小蟻幣(NEO)24小時跌幅30.6%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅14.3%；CKB(CKB)24小時跌幅9.21%。
近一週漲幅：Verge(XVG)近一週漲幅27.2%；FOR(FOR)近一週漲幅18.6%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅10.4%。
近一週跌幅：Bella Protocol(BEL)近一週跌幅99.6%；CKB(CKB)近一週跌幅95.1%；小蟻幣(NEO)近一週跌幅49.3%。
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