鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.98億美元，JITO(JTO)24小時漲幅達10.8%

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.98億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.3億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達17.11億美元。

24小時漲幅：JITO(JTO)24小時漲幅10.8%；Wormhole(W)24小時漲幅10.9%；SFP(SFP)24小時漲幅8.37%。

24小時跌幅：小蟻幣(NEO)24小時跌幅30.6%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅14.3%；CKB(CKB)24小時跌幅9.21%。

近一週漲幅：Verge(XVG)近一週漲幅27.2%；FOR(FOR)近一週漲幅18.6%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅10.4%。