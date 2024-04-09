台股避開三高，雷虎漲停，下一個資金輪動的族群就是「XXX」
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 18:00
台積電大漲，帶動台股再創新高，多方趨勢不用預設高點，持續偏多操作就對了。
台股避開三高，控制風險，更能輕鬆獲利。
1. 高短期均線乖離率：股價離 10 日線乖離率 15% 以上
2. 高漲幅
3. 高本益比
大華國際投顧蘇建豐指出，今天台股資金聚焦重電，電線電纜，軍工航太，鋼鐵，族群題材不同，例如鋼鐵主要是地震概念，這屬於短線題材，有操作的朋友要設好停損停利；矽統 (2363-TW)，直接切入矽智財，連續三天漲停，有實力挑戰 61 元，不過均線乖離率較大，建議拉回再佈局。
其餘屬於政策概念，重電和電線電纜漲幅大，本益比高，不建議過度追價，例如華城 (1519-TW) 本益比高達 50 倍，士電 (1503-TW) 本益比高達 58 倍，反而中興電(1513-TW)，東元(1504-TW)，本益比較低，會成為資金輪動標的。
軍工航太很多寶藏低檔轉強，先前公開操作，飛龍在天 - 雷虎 (8033-TW)，股價來到 77 元漲停創高，軍工標案訂單高，挹注營收與獲利成長，波段大漲 + 50%，輕鬆賺錢，其餘像寶一(8222-TW)，漢翔(2634-TW)，龍德造船(6753-TW) 今年營收和獲利都會創高，可以持續關注。
蘇建豐表示，AI 浪潮之下，AI 年複合成長率高達 50%，要算力要提升晶片效能，就要 CoWoS 先進封裝以及水冷液冷散熱，這就是投資機會。
大華蘇建豐直接公開操作，健策第二 - 一詮 (2486-TW)，打入 CoWoS 供應鏈，高階均熱片下半年開始出貨，今年預估獲利 3~5 元，第一波操作 51~76.6 元，大賺 + 50%，第二波操作 71.3 元買進，本益比 18 倍，還有上漲空間，繼續賺下去，重點是跟著大華蘇建豐第一時間佈局，獲利更輕鬆。
CoWoS 供不應求，萬潤 (6187-TW)，辛耘(3583-TW)，均華(6640-TW)，弘塑(3131-TW) 領軍攻擊，缺點是本益比過高，例如，辛耘今年預估獲利 10 元，股價最高來到 386.5 元，本益比高達 38 倍，但是 CoWoS 飆股 - 迅得(6438-TW)，CoWoS 訂單強勁，預計下半年通過台積電認證出貨，半導體製程設備產能滿載，營收會大幅度跳升，今年預估獲利 10 元，目前本益比才 13 倍，跟辛耘就有比價空間，潛在上漲空間 50% 以上，跟著大華蘇建豐低檔卡位，就是簡單大獲利。
矽智財 IP 大跌特跌，今年矽智財持續成長，修正本益比之後，浮現投資價值，世芯 - KY(3661-TW)，M31(6643-TW)，神盾 (6462-TW)，安國(8054-TW)，智原(3035-TW)，愛普(6531-TW) 等等。
提早佈局的跌深 IC 轉強股 - 神盾 (6462-TW)，搶攻矽智財大商機，營收和獲利大爆發，股價站上月線轉強，預估還有 30% 以上的上漲空間，可以留意。
廣達 (2382-TW) 突破去年高點，帶動緯創 (3231-TW)，英業達(2356-TW) 轉強，AI 伺服器年複合成長率 50%，AI PC 引發 NB 換機潮，年複合成長率 83%，AI 手機明年出貨量預估達到 5 億支，寶藏就在裡面，跟著大華蘇建豐一檔一檔來，穩穩賺錢。
生技要跳舞 - 美時 (1795-TW)，今年學名藥和癌症藥持續授權，預估獲利 20 元，本益比偏低，生技業積展會有大表現，從 300 元開始佈局，一張已經獲利 + 30 元，先挑戰前高 349.5 元，繼續賺下去。
蘇建豐強調，接下來資金會輪動到 PCB 相關，PCB 今年整體產值會成長 7.4%，許多個股開始受到法人青睞，聯茂 (6213-TW)，欣興 (3037-TW)，金像電 (2368-TW)，健鼎 (3044-TW)，楠梓電 (2316-TW)，高技 (5439-TW)，定穎投控 (3715-TW)。
「雙龍出海 3XXX」，今年汽車和網通高階 PCB，會有雙位數成長，加上新產能會更進一步成長，股價完成底部型態，今年預估獲利 6~8 元，本益比才 15 倍，投信剛開始佈局，潛在上漲空間高達 50%，現在就是起漲點，可以重壓的飆股，趕緊上車，還有「三引擎飆股 5XXX」一起接棒演出。
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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矽統三根漲停~ 雷虎漲停~ 下一檔輪動標的呼之欲出
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