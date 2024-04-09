台股避開三高，雷虎漲停，下一個資金輪動的族群就是「XXX」

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 18:00

台積電大漲，帶動台股再創新高，多方趨勢不用預設高點，持續偏多操作就對了。

台股避開三高，控制風險，更能輕鬆獲利。

1. 高短期均線乖離率：股價離 10 日線乖離率 15% 以上

2. 高漲幅

3. 高本益比

蘇建豐表示，AI 浪潮之下，AI 年複合成長率高達 50%，要算力要提升晶片效能，就要 CoWoS 先進封裝以及水冷液冷散熱，這就是投資機會。

大華蘇建豐直接公開操作，健策第二 - 一詮 (2486-TW)，打入 CoWoS 供應鏈，高階均熱片下半年開始出貨，今年預估獲利 3~5 元，第一波操作 51~76.6 元，大賺 + 50%，第二波操作 71.3 元買進，本益比 18 倍，還有上漲空間，繼續賺下去，重點是跟著大華蘇建豐第一時間佈局，獲利更輕鬆。

CoWoS 供不應求，萬潤 (6187-TW)，辛耘(3583-TW)，均華(6640-TW)，弘塑(3131-TW) 領軍攻擊，缺點是本益比過高，例如，辛耘今年預估獲利 10 元，股價最高來到 386.5 元，本益比高達 38 倍，但是 CoWoS 飆股 - 迅得(6438-TW)，CoWoS 訂單強勁，預計下半年通過台積電認證出貨，半導體製程設備產能滿載，營收會大幅度跳升，今年預估獲利 10 元，目前本益比才 13 倍，跟辛耘就有比價空間，潛在上漲空間 50% 以上，跟著大華蘇建豐低檔卡位，就是簡單大獲利。

提早佈局的跌深 IC 轉強股 - 神盾 (6462-TW)，搶攻矽智財大商機，營收和獲利大爆發，股價站上月線轉強，預估還有 30% 以上的上漲空間，可以留意。

廣達 (2382-TW) 突破去年高點，帶動緯創 (3231-TW)，英業達(2356-TW) 轉強，AI 伺服器年複合成長率 50%，AI PC 引發 NB 換機潮，年複合成長率 83%，AI 手機明年出貨量預估達到 5 億支，寶藏就在裡面，跟著大華蘇建豐一檔一檔來，穩穩賺錢。

生技要跳舞 - 美時 (1795-TW)，今年學名藥和癌症藥持續授權，預估獲利 20 元，本益比偏低，生技業積展會有大表現，從 300 元開始佈局，一張已經獲利 + 30 元，先挑戰前高 349.5 元，繼續賺下去。

「雙龍出海 3XXX」，今年汽車和網通高階 PCB，會有雙位數成長，加上新產能會更進一步成長，股價完成底部型態，今年預估獲利 6~8 元，本益比才 15 倍，投信剛開始佈局，潛在上漲空間高達 50%，現在就是起漲點，可以重壓的飆股，趕緊上車，還有「三引擎飆股 5XXX」一起接棒演出。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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矽統三根漲停~ 雷虎漲停~ 下一檔輪動標的呼之欲出

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