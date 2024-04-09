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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至21.49元，預估目標價為285.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 08:11

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.38元上修至21.49元，其中最高估值23.5元，最低估值16.8元，預估目標價為285.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 23.5(23.5) 30.08 29.81
最低值 16.8(16.8) 21.8 29.81
平均值 20.99(20.95) 25.41 29.81
中位數 21.49(21.38) 24.78 29.81

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 55,567,000 61,988,000 60,384,190
最低值 52,158,050 56,078,240 60,384,190
平均值 53,821,910 58,776,780 60,384,190
中位數 53,743,430 57,997,500 60,384,190

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 14.37 25.02 15.22 14.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		 51,051,791 53,757,171 28,564,375 22,537,767

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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