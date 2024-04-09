鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至21.49元，預估目標價為285.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 08:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.38元上修至21.49元，其中最高估值23.5元，最低估值16.8元，預估目標價為285.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|23.5(23.5)
|30.08
|29.81
|最低值
|16.8(16.8)
|21.8
|29.81
|平均值
|20.99(20.95)
|25.41
|29.81
|中位數
|21.49(21.38)
|24.78
|29.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|55,567,000
|61,988,000
|60,384,190
|最低值
|52,158,050
|56,078,240
|60,384,190
|平均值
|53,821,910
|58,776,780
|60,384,190
|中位數
|53,743,430
|57,997,500
|60,384,190
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.37
|25.02
|15.22
|14.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,051,791
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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