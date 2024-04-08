中國建商世茂集團接獲清算聲請 股價急瀉12%
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-08 11:00
中國建商世茂集團 (00813-HK) 周一（8 日）表示，債權人中國建設銀行（亞洲）已向香港高等法院提出清算聲請，世茂股價應聲暴跌 12%。
據香港《經濟日報》報導，世茂公布，中國建設銀行（亞洲）於上周五向高等法院提出清算聲請，涉及財務義務金額約為 15.8 億港元（2.02 億美元）。世茂股價周一聞訊下殺 12%。
世茂表示，上述聲請並不代表境外債權人及其他相關方的共同利益。為保障相關方利益，準備極力反對這項聲請，並繼續推進境外債務重整，以最大化相關方的價值。
世茂說，一直與境外債權人進行善意重整討論，並承諾繼續就境外重整事宜與境外債權人積極溝通，鼓勵所有境外債權人仔細考慮公告所簡述的重整方案，並支持落實重整。
世茂在與債權人進行了 18 個月的談判後，於去年 12 月向債權人提交了離岸債務重整條款。截至今年 3 月，世茂已有價值 117 億美元的海外債務被視為違約。
值得注意的是，債權人已對中國房地產巨頭中國恒大 (03333-HK) 、碧桂園 (02007-HK) 採取同樣行動，提出清算。
自 2021 年以來，中國政府打擊建商高槓桿操作，引發流動性問題，導致房地產業爆發危機。目前中國政府仍未推出大規模刺激措施，而是採取了一系列漸進措施，希望能藉此振興房地產市場。
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