中國建商世茂集團接獲清算聲請 股價急瀉12%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-08 11:00

據香港《經濟日報》報導，世茂公布，中國建設銀行（亞洲）於上周五向高等法院提出清算聲請，涉及財務義務金額約為 15.8 億港元（2.02 億美元）。世茂股價周一聞訊下殺 12%。

世茂表示，上述聲請並不代表境外債權人及其他相關方的共同利益。為保障相關方利益，準備極力反對這項聲請，並繼續推進境外債務重整，以最大化相關方的價值。

世茂說，一直與境外債權人進行善意重整討論，並承諾繼續就境外重整事宜與境外債權人積極溝通，鼓勵所有境外債權人仔細考慮公告所簡述的重整方案，並支持落實重整。

世茂在與債權人進行了 18 個月的談判後，於去年 12 月向債權人提交了離岸債務重整條款。截至今年 3 月，世茂已有價值 117 億美元的海外債務被視為違約。