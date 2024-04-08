鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.35億美元，Wormhole(W)24小時漲幅達7.75%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.35億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.84億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.36億美元。

24小時漲幅：Wormhole(W)24小時漲幅7.75%；Selfkey(KEY)24小時漲幅8.1%；Jupiter(JUP)24小時漲幅5.21%。

24小時跌幅：Wing Token(WING)24小時跌幅13%；Keep3rV1(KP3R)24小時跌幅14.4%；MANTRA(OM)24小時跌幅15.9%。

近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅25.5%；波幣(WAVES)近一週漲幅23%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅19.2%。