最後救命稻草沒了！「白衣騎士」退場 恒大汽車股價狂跌20%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-08 12:00

據《每日經濟新聞》報導，恒大汽車上周五發布公告，表示其與紐頓集團簽訂的戰略投資協議終止，公司此前擬議的交易及債轉股的條款修訂未取得進一步進展，不再進行擬議交易及債轉股。紐頓集團是阿拉伯聯合大公國主權基金持股的上市公司。

恒大汽車股價周一盤中急瀉 20.48%。

全聯車商投資管理（北京）公司總裁曹鶴表示，紐頓集團與恒大汽車合作協議的失效，可能是因為其發現當前投資恒大汽車面臨較大風險。「紐頓集團投資恒大汽車是一種資本投資，主要目的還是想從中獲利。當紐頓集團發現在此次合作中難以獲利時，就會果斷退出。」曹鶴表示。

紐頓集團向恒大汽車注資的計畫，可追溯至去年 8 月。彼時恒大汽車宣布，獲得紐頓集團首筆 5 億美元戰略投資，另有人民幣 6 億元過渡資金將自公告後五個工作日開始陸續到賬，雙方擬議的交易，將於 2023 年第 4 季完成。雙方交易完成後，紐頓集團對恒大汽車的持股比重擴大至已發行普通股總數的 27.5%。

當時恒大汽車剛經歷了歷時一年多的停牌。雪上加霜的是，截至 2022 年年末，恒大汽車負債總額高達人民幣 1,838.72 億元。

在外界看來，紐頓集團的這筆資金，是恒大汽車的救命錢。按照規劃，紐頓集團所有戰投資金將全部用於恒大汽車天津工廠，確保恒馳 5 正常生產和恒馳 6、恒馳 7 陸續量產。

然而，好景不常，2023 年 10 月 8 日晚間，恒大汽車發布公告，稱紐頓集團暫停對公司的過渡期資金支持，並重談擬議交易方案。

今年 1 月 1 日晚間，恒大汽車再發公告，表示紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方未同意延長截止日期，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議已於去年 12 月 31 日失效。

一位不願透露姓名的證券行業專家表示，紐頓集團從來沒有表現出它比恒大汽車更專業的經驗和能力，不過是資本市場的「遊獵者」。恒大汽車沒了恒大概念的光環，在紐頓集團眼裡就失去了價值。