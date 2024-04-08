佐丹奴正式變天 周大福第三代把在位30年執行長趕下台

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-08 15:00

周大福如願入主佐丹奴，香港服裝集團佐丹奴國際 (00709-HK) 上周三（3 日）召開股東特別大會，表決第一大股東 Sino Wealth International（該公司由周大福控股間接控股）2 月提出的七項管理層人事任免建議。

據《界面新聞》周日報導，表決結果是，七項決議案均獲約 66% 票數贊成通過，這代表佐丹奴國際管理層正式變天。

其中，第一項至第五項決議案提出的董事會成員變更，在股東特別大會結束後即刻生效。在位 30 年的佐丹奴國際董事會主席兼行政總裁（執行長）劉國權被免去董事職務。

Colin Melville Kennedy CURRIE 被委任為執行董事，鄭志雯、鄭志亮為非執行董事，黃偉徳為獨立非執行董事。

根據第六項決議案，佐丹奴國際於上周五召開董事會會議，委任非執行董事曾安業為董事會主席，執行董事 Colin Melville Kennedy CURRIE 為行政總裁，調任前非執行董事李志軒為執行董事，三人也獲委任在董事委員會中擔任職務。劉國權的行政總裁職務則被罷免。

至此，周大福進一步增強了對佐丹奴國際的控制權——佐丹奴國際的董事會成員由八人增至 11 人，周大福陣營由兩人增至五人。

前述人員的履歷顯示，佐丹奴國際現任董事會主席曾安業，現為周大福企業有限公司的行政總裁兼董事。而非執行董事鄭志雯、鄭志亮分別為鄭裕彤家族第二代接班人鄭家純的女兒和兒子，兩人也在周大福控股旗下企業中擔任要職。

新任行政總裁 Colin Melville Kennedy CURRIE，以及執行董事李志軒雖為專業經理人，但也算是周大福的「自己人」。前者現任周大福企業顧問，後者在 2013 年加入周大福企業，現任周大福企業高級副總裁。

自 2011 年成為佐丹奴國際最大單一股東以來，周大福並非首次爭奪佐丹奴國際控制權。

佐丹奴創始人黎智英於 2000 年前逐步套現退出後，佐丹奴國際的股權結構一直分散。公眾股東持股量佔大頭，且管理層並非大股東——劉國權在任期間，佐丹奴國際的三位執行董事劉國權、陳嘉緯及羅學文合計持股不超過 2%。

2012 年，周大福控股已透過旗下公司間接持有佐丹奴國際超過 24% 的股份。當年，周大福控股即派出鄭氏家族成員鄭志剛及周大福珠寶集團執行董事陳世昌進入佐丹奴國際，擔任非執行董事。兩人直到 2022 年才辭任，由曾安業和李志軒接替。

2022 年，周大福還曾提出私有化佐丹奴的提案，但因收購價格較低，遭以第二大股東 David Webb（持股 5%）為首的股東拒絕。