鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.17億美元，TFUEL(TFUEL)24小時漲幅達9.76%

鉅亨網新聞中心 2024-04-07 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.17億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.22億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.06億美元。

24小時漲幅：TFUEL(TFUEL)24小時漲幅9.76%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅4.74%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅4.91%。

24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅34.7%；Stella(ALPHA)24小時跌幅25.1%；Selfkey(KEY)24小時跌幅23.2%。

近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅33%；Wing Token(WING)近一週漲幅25.2%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅25.2%。