鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.35億美元，Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅達10.8%

鉅亨網新聞中心 2024-04-07 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.35億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.6億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.04億美元。

24小時漲幅：Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅10.8%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅9.98%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅6.42%。

24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅33.9%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅24.6%；Stella(ALPHA)24小時跌幅18%。

近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅33%；Wing Token(WING)近一週漲幅25.2%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅25.2%。