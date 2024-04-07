鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.35億美元，Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅達10.8%
鉅亨網新聞中心 2024-04-07 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,474.07美元，24小時漲跌幅+2.68%；以太幣(ETH)現報價格3,394.85美元，24小時漲跌幅+2.31%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.35億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.6億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.04億美元。
24小時漲幅：Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅10.8%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅9.98%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅6.42%。
24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅33.9%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅24.6%；Stella(ALPHA)24小時跌幅18%。
近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅33%；Wing Token(WING)近一週漲幅25.2%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅25.2%。
近一週跌幅：Bella Protocol(BEL)近一週跌幅111%；Highstreet(HIGH)近一週跌幅31%；LeverFi(LEVER)近一週跌幅25%。
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