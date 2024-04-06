鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.65億美元，ATA(ATA)24小時漲幅達18.1%

鉅亨網新聞中心 2024-04-06 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.65億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達13.21億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.75億美元。

24小時漲幅：ATA(ATA)24小時漲幅18.1%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅7.9%；Nuls(NULS)24小時漲幅6.12%。

24小時跌幅：Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅17.5%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅18.3%；Frontier(FRONT)24小時跌幅9.75%。

近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅34.1%；RVN(RVN)近一週漲幅31.7%；Keep3rV1(KP3R)近一週漲幅27.5%。