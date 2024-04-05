鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.52億美元，Wormhole(W)24小時漲幅達17.5%

鉅亨網新聞中心 2024-04-05 17:16

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.52億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達17.83億美元；USDC(USDC)24小時成交量達14.23億美元。

24小時漲幅：Wormhole(W)24小時漲幅17.5%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅15.6%；Verge(XVG)24小時漲幅15.8%。

24小時跌幅：Akropolis(AKRO)24小時跌幅38.8%；NKN(NKN)24小時跌幅5.5%；ATA(ATA)24小時跌幅6.2%。

近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅31.4%；CFX(CFX)近一週漲幅24.3%；Wing Token(WING)近一週漲幅23.1%。