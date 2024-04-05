鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.1億美元，Wormhole(W)24小時漲幅達20.5%

鉅亨網新聞中心 2024-04-05 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達29.1億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達24.8億美元；USDC(USDC)24小時成交量達17.63億美元。

24小時漲幅：Wormhole(W)24小時漲幅20.5%；Verge(XVG)24小時漲幅18.6%；JITO(JTO)24小時漲幅9.92%。

24小時跌幅：ATA(ATA)24小時跌幅35.9%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅25.7%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅13.7%。

近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅31.4%；CFX(CFX)近一週漲幅24.3%；Wing Token(WING)近一週漲幅23.1%。